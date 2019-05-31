Аварии на шахтах: Зеленский анонсировал решение в угольной отрасли

31 мая, 2019, 17:47

Об этом говорится на сайте президента.

"Два года назад погибли восемь горняков на шахте "Степная ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул президент.

По его словам, через две недели будут приняты соответствующие решения.

Также Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%.