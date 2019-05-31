Аварии на шахтах: Зеленский анонсировал решение в угольной отрасли
31 мая, 2019, 17:47
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности
Об этом говорится на сайте президента.
"Два года назад погибли восемь горняков на шахте "Степная ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул президент.
По его словам, через две недели будут приняты соответствующие решения.
Также Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%.