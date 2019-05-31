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Espreso.tvОбществоАваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду


фото: mvs.gov.ua
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет идти на выборы в Раду в качестве кандидата в нардепы

Об этом он сообщил в Facebook .

По его приказу подведомственные органы исполнительной власти приступили к обеспечению избирательного процесса.

"Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности", - отметил он.

Он также подчеркнул, что готов обеспечить демократичность выборов.

"Для того чтобы обеспечить равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - добавил Аваков.

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