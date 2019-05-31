31 мая, 2019, 17:26

Американский журналист Слава Маламуд решил показать своему отчиму сериал Чернобыль и случайно выяснил, что он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

Об этом пишет Медуза . Маламуд родился в городе Бендеры, Молдова, в начале 1990 годов эмигрировал в США и сейчас проживает в Балтиморе, штат Мэриленд. Сейчас он преподает математику в школе и пишет о хоккее для сайта The Hockey News.

После просмотра сериала Чернобыль он решил поделиться с читателями в Twitter своими мыслями - "не как специалист, а как человек, который жил в ту эпоху, которая видела все это своими глазами, у меня очень яркие воспоминания о ней".

"Когда я посмотрел Чернобыль - а в 1986 год для меня очень памятный год, я все эти события хорошо помню, - меня поразило, насколько мало там вещей, к которым можно придраться. Это касается не только интерьера, одежды и так далее - видно, что люди очень серьезно поработали над всем этим ... Я же вижу, что номерной знак машины в кадре - это действительно номера Киевской области. Кто это заметит в Америке, или в Англии? " - спрашивает Маламуд.

Журналиста поразило, с каким уважением и тщательностью создатели сериала подошли к своей работе.

Маламуд решил показать сериал своему отчиму, подполковнику в отставке Владимиру Вейцману, который живет в штате Нью-Йорк.

"Вот, говорю, тебе фильм с русским дубляжом, посмотри, какая там советская военная техника. Мне было интересно, насколько они точно передали военную форму, ведь он в этом деле эксперт. И вдруг мой отчим мне заявляет: а я там был, не хочу больше на это смотреть. И я как-то обалдел, потому что он не то чтобы скрытный, он рассказывал о своей службе, как он служил в Дальневосточном военном округе, но об этом он ничего не говорил", - написал Маламуд.

Выяснилось, что в мае 1986 года, через две или три недели после взрыва, отчима подняли по тревоге и отправили в Киевскую область.

"И он сначала даже не поверил, подумал, какая-то ошибка. Ему сказали: поднимай все химические войска и иди в Киевскую область. И вот он повез туда, в Припять, отряд ликвидаторов из Молдавии. А поскольку он был из старшего командного состава, его поставили заместителем коменданта района ", - пишет журналист.

Вейцмана назначили ответственным за эвакуацию деревень в районе Припяти, он следил за отправкой автобусов и ловил мародеров.

"Там началось сильное мародерство: одну деревню уже вывезли, соседнюю еще нет - люди просто приходили в пустую деревню и забирали все, что им понравится. Он рассказал, что им всем писали дозу в 25 рентген, даже несмотря на дозиметр: как он потом понял, это просто была максимальная доза (которую можно было набрать во время командировки), а сколько они на самом деле получили, никто не знает. И если ты зашкалил за максимальную дозу, то не отправлять же тебя назад, люди же нужны, - пишет он.

Вейцман пробыл там всего две или три недели, а потом его отправили обратно в Молдову, управлять артиллерийским дивизионом на совместных с Болгарией учениях.

"Ему повезло, конечно - другие химические войска остались дальше ликвидировать (последствия аварии на Чернобыльской АЭС), а его как старший командный состав отправили на учебу обратно на полигон в Тирасполь", - пишет Маламуд.

У отчима журналиста остались тяжелые воспоминания о пребывании в зоне ЧАЭС и рассказывать о Чернобыле кому-то другому он отказался по очень "советской причине".

"Я подписывал документ". Уговоры, что это все было давно, что Советского Союза больше нет, на него не подействовали: "Это как присяга", - рассказал о мотивации отчима Маламуд.

Сериал Чернобыль - это Пятисерийная мини-драма, снятая каналом НВО, о событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Режиссером сериала стал Йохан Ренко (тяжкие, Викинги, Ходячие мертвецы).

Главные роли исполнили: Джаред Харрис (Шерлок Холмс: Игра теней, Террор), Эмили Уотсон (Рассекая волны, Книжный вор) и Стеллан Скарсгард (Нимфоманка, Тор, Мамма Мия).

Напомним, накануне украинский драматург сообщил о плагиате его работы в сериале "Чернобыль".