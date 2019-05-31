//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАмериканский журналист показал "Чернобыль" отчиму и узнал, что тот был ликвидатором

Американский журналист показал "Чернобыль" отчиму и узнал, что тот был ликвидатором


фото: pp.ua
Американский журналист Слава Маламуд решил показать своему отчиму сериал Чернобыль и случайно выяснил, что он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

Об этом пишет Медуза .

Маламуд родился в городе Бендеры, Молдова, в начале 1990 годов эмигрировал в США и сейчас проживает в Балтиморе, штат Мэриленд. Сейчас он преподает математику в школе и пишет о хоккее для сайта The Hockey News.

После просмотра сериала Чернобыль он решил поделиться с читателями в Twitter своими мыслями - "не как специалист, а как человек, который жил в ту эпоху, которая видела все это своими глазами, у меня очень яркие воспоминания о ней".

"Когда я посмотрел Чернобыль - а в 1986 год для меня очень памятный год, я все эти события хорошо помню, - меня поразило, насколько мало там вещей, к которым можно придраться. Это касается не только интерьера, одежды и так далее - видно, что люди очень серьезно поработали над всем этим ... Я же вижу, что номерной знак машины в кадре - это действительно номера Киевской области. Кто это заметит в Америке, или в Англии? " - спрашивает Маламуд.

Журналиста поразило, с каким уважением и тщательностью создатели сериала подошли к своей работе.

Маламуд решил показать сериал своему отчиму, подполковнику в отставке Владимиру Вейцману, который живет в штате Нью-Йорк.

"Вот, говорю, тебе фильм с русским дубляжом, посмотри, какая там советская военная техника. Мне было интересно, насколько они точно передали военную форму, ведь он в этом деле эксперт. И вдруг мой отчим мне заявляет: а я там был, не хочу больше на это смотреть. И я как-то обалдел, потому что он не то чтобы скрытный, он рассказывал о своей службе, как он служил в Дальневосточном военном округе, но об этом он ничего не говорил", - написал Маламуд.

Выяснилось, что в мае 1986 года, через две или три недели после взрыва, отчима подняли по тревоге и отправили в Киевскую область.

"И он сначала даже не поверил, подумал, какая-то ошибка. Ему сказали: поднимай все химические войска и иди в Киевскую область. И вот он повез туда, в Припять, отряд ликвидаторов из Молдавии. А поскольку он был из старшего командного состава, его поставили заместителем коменданта района ", - пишет журналист.

Вейцмана назначили ответственным за эвакуацию деревень в районе Припяти, он следил за отправкой автобусов и ловил мародеров.

"Там началось сильное мародерство: одну деревню уже вывезли, соседнюю еще нет - люди просто приходили в пустую деревню и забирали все, что им понравится. Он рассказал, что им всем писали дозу в 25 рентген, даже несмотря на дозиметр: как он потом понял, это просто была максимальная доза (которую можно было набрать во время командировки), а сколько они на самом деле получили, никто не знает. И если ты зашкалил за максимальную дозу, то не отправлять же тебя назад, люди же нужны, - пишет он.

Вейцман пробыл там всего две или три недели, а потом его отправили обратно в Молдову, управлять артиллерийским дивизионом на совместных с Болгарией учениях.

"Ему повезло, конечно - другие химические войска остались дальше ликвидировать (последствия аварии на Чернобыльской АЭС), а его как старший командный состав отправили на учебу обратно на полигон в Тирасполь", - пишет Маламуд.

У отчима журналиста остались тяжелые воспоминания о пребывании в зоне ЧАЭС и рассказывать о Чернобыле кому-то другому он отказался по очень "советской причине".

"Я подписывал документ". Уговоры, что это все было давно, что Советского Союза больше нет, на него не подействовали: "Это как присяга", - рассказал о мотивации отчима Маламуд.

Сериал Чернобыль - это Пятисерийная мини-драма, снятая каналом НВО, о событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Режиссером сериала стал Йохан Ренко (тяжкие, Викинги, Ходячие мертвецы).

Главные роли исполнили: Джаред Харрис (Шерлок Холмс: Игра теней, Террор), Эмили Уотсон (Рассекая волны, Книжный вор) и Стеллан Скарсгард (Нимфоманка, Тор, Мамма Мия).

Напомним, накануне украинский драматург сообщил о плагиате его работы в сериале "Чернобыль".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать