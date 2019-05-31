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Espreso.tvОбществоАграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах

Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах

Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах. В установленный законом срок партия проведет съезд и выдвинет своих кандидатов

Об этом сообщает официальный портал партии.

Партия будет участвовать в общеукраинских выборах впервые.

Несмотря на короткий срок кампании, партия убеждена в преодолении барьера.

Аграрная партия имеет едва ли не самую разветвленную и мощную сеть низовых организаций. Это подтверждается стабильно высокими результатами партии на местных выборах. Более 5 тыс  депутатов местных советов избраны от Аграрной партии. Партия насчитывает 80 тыс активистов и волонтеров.

Аграрная партия Украины намерена представлять интересы всех украинцев, проживающих в селах и небольших городах, а также всех украинцев, чья жизнь напрямую связана с украинским селом. Наши избиратели - жители сел и небольших городов; украинцы, чьи родители и родственники живут в селах; это выходцы из сельской местности; это украинцы, чья трудовая и бизнес-деятельность связана с аграрной сферой.

Свою миссию в парламенте и правительстве Аграрная партия видит в возвращении мудрости, хозяйственности и других традиций украинского народа к центральным органам власти.

Аграрная партия полностью соответствует запросу украинского общества на обновление политической элиты. Партия намерена вести в парламент и в правительство команду профессиональных управленцев и политиков, которые уже завоевали доверие людей благодаря эффективному представительству их интересов, а также благодаря вкладу в развитие местных сообществ, как депутаты местных советов и руководители органов самоуправления.

Уже в составе нового парламента Аграрная партия будет вести переговоры о формировании большинства, прежде всего, с партией "Слуга народа".

В ближайшее время партия сообщит имя руководителя избирательного штаба.

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