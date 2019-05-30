Зеленский встретился с родственниками удерживаемых в ОРДЛО и в РФ заложников и политзаключенных

30 мая, 2019, 17:47

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский рассказал, что собрал всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генштаба Русланом Хомчак и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе, чтобы разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.