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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с родственниками удерживаемых в ОРДЛО и в РФ заложников и политзаключенных

Зеленский встретился с родственниками удерживаемых в ОРДЛО и в РФ заложников и политзаключенных

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ и находятся в плену боевиков на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский рассказал, что собрал всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генштаба Русланом Хомчак и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе, чтобы разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

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