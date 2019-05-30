Зеленский создал делегацию в Трибунале ООН по делу о морской агрессии РФ, председатель - Зеркаль

30 мая, 2019, 16:15

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе ( 10 - 14 июня 2019 года, Гаага, Королевство Нидерланды)", - говорится в тексте указа

В состав делегации войдут: Елена Зеркаль (глава делегации), Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), Оксана Золотарева, Иван Иванчик, Андрей Кондратов, Сергей Лопатюк, Светлана Нежнова, Владислав Смирнов.