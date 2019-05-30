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Espreso.tvОбществоЗеленский создал делегацию в Трибунале ООН по делу о морской агрессии РФ, председатель - Зеркаль

Зеленский создал делегацию в Трибунале ООН по делу о морской агрессии РФ, председатель - Зеркаль


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании украинской делегации для участия в слушаниях арбитражного трибунала по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе ( 10 - 14 июня 2019 года, Гаага, Королевство Нидерланды)", - говорится в тексте указа

В состав делегации войдут: Елена Зеркаль (глава делегации), Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), Оксана Золотарева, Иван Иванчик, Андрей Кондратов, Сергей Лопатюк, Светлана Нежнова, Владислав Смирнов.

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