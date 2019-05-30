Зеленский пообещал помочь семьям погибших в катастрофе Ми-8

30 мая, 2019, 09:56

Об этом сообщается на сайте президента.

"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, что 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета возле деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область), среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.