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Espreso.tvОбществоЗеленский на Львовщине, где погибли горняки, поругался с журналисткой "Прямого"

Зеленский на Львовщине, где погибли горняки, поругался с журналисткой "Прямого"

Президент Владимир Зеленский во время визита на шахту "Лесная" на Львовщине вступил в перепалку с журналисткой телеканала "Прямой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инцидент произошел во время разговора Зеленского с шахтерами, которые жаловались на плохие условия труда и постоянные задержки заработной платы.

В их разговор вступила мать одного из погибших горняков. Она обратилась к журналистке: А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не потеряли. Моему ребенку 22 лет, а я хороню его.

"Вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем", - сказал он.

На что журналистка ответила:

"Я могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?".

Зеленский заявил, что готов купить квартиру, а потом предложил каналу "Прямой" 50% на 50% скинуться.

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