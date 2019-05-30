Зеленский на Львовщине, где погибли горняки, поругался с журналисткой "Прямого"
30 мая, 2019, 20:14
Президент Владимир Зеленский во время визита на шахту "Лесная" на Львовщине вступил в перепалку с журналисткой телеканала "Прямой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Инцидент произошел во время разговора Зеленского с шахтерами, которые жаловались на плохие условия труда и постоянные задержки заработной платы.
В их разговор вступила мать одного из погибших горняков. Она обратилась к журналистке: А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не потеряли. Моему ребенку 22 лет, а я хороню его.
"Вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем", - сказал он.
На что журналистка ответила:
"Я могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?".
Зеленский заявил, что готов купить квартиру, а потом предложил каналу "Прямой" 50% на 50% скинуться.
- Напомним, 29 мая в 3:04 утра на бортовом штреке пласта "Сокальский" шахты "Лесная" произошел обвал породы кровли, погибли двое рабочих участка добычи угля №1.
- Президент Зеленский поехал на шахту "Лесная", на которой из-за обвала породы погибли два горняка.