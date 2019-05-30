Зеленский на Львовщине, где погибли горняки, поругался с журналисткой "Прямого"

30 мая, 2019, 20:14

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инцидент произошел во время разговора Зеленского с шахтерами, которые жаловались на плохие условия труда и постоянные задержки заработной платы.

В их разговор вступила мать одного из погибших горняков. Она обратилась к журналистке: А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не потеряли. Моему ребенку 22 лет, а я хороню его.

"Вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем", - сказал он.

На что журналистка ответила:

"Я могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?".

Зеленский заявил, что готов купить квартиру, а потом предложил каналу "Прямой" 50% на 50% скинуться.