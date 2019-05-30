Завод Коломойского может отсудить у Украины 5 млрд
Об этом пишет НВ.
Конституционный Суд Украины (КСУ) на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), подконтрольного Игорю Коломойскому, о конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (НАБУ).
"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении суда.
Положение, которое пытаются оспорить в суде, предусматривает, что НАБУ для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований подавать в суд иски о признании недействительными соглашения.
В случае, если суд признает эту норму неконституционной, то государство может избавиться почти 5 млрд грн по 93 соглашениям, которые были признаны недействительными по искам НАБУ.
Суд по иску НАБУ признал неправомерным соглашение ЗЗФ и Запорожьеоблэнерго, по которому государство недосчиталась более чем 172,4 млн грн.
Как известно, ЗЗФ, по информации журналистов программы Схемы, одно из предприятий, которые заключали трехсторонние договоры на поставку электроэнергии с Запорожьеоблэнерго и компанией энергосети задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова.
В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, энергосеть дальше их не перечисляла.
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