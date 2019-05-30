Завод Коломойского может отсудить у Украины 5 млрд

30 мая, 2019, 09:59

Запорожский завод ферросплавов, подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому, добивается признания неконституционным права НАБУ через суды признавать сомнительные сделки недействительными

Об этом пишет НВ.

Конституционный Суд Украины (КСУ) на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), подконтрольного Игорю Коломойскому, о конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (НАБУ).

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении суда.

Положение, которое пытаются оспорить в суде, предусматривает, что НАБУ для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований подавать в суд иски о признании недействительными соглашения.

В случае, если суд признает эту норму неконституционной, то государство может избавиться почти 5 млрд грн по 93 соглашениям, которые были признаны недействительными по искам НАБУ.

Суд по иску НАБУ признал неправомерным соглашение ЗЗФ и Запорожьеоблэнерго, по которому государство недосчиталась более чем 172,4 млн грн.

Как известно, ЗЗФ, по информации журналистов программы Схемы, одно из предприятий, которые заключали трехсторонние договоры на поставку электроэнергии с Запорожьеоблэнерго и компанией энергосети задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова.

В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, энергосеть дальше их не перечисляла.