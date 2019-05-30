Итальянский топ-клуб уволил тренера

30 мая, 2019, 13:14

Миланский "Интер" досрочно прекратил сотрудничество с главным тренером Лучано Спаллетти, чей контракт действовал до 2021 года

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Клуб подтверждает, что Лучано Спаллетти больше не является главным тренером команды. "Интер" благодарит Спаллетти за его работу и достигнутые с командой результаты ", - говорится в заявлении миланцев.

Первым кандидатом на пост преемника 60-летнего Спаллетти медиа называют Антонио Конте.

В чемпионате Италии-2018/19 "Интер" занял 4-е место, уступив по дополнительным показателям "Аталанте". Спаллетти работал в "Интере" с 2017 года, не завоевал с командой ни одного трофея и оба раза финишировал в Серии А 4-м. Ранее возглавлял питерский "Зенит".