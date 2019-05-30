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Espreso.tvОбществоИсследователи убеждены, что навигаторы могут увеличить риск болезни Альцгеймера

Исследователи убеждены, что навигаторы могут увеличить риск болезни Альцгеймера

Пользование GPS может добавлять риск развития болезни Альцгеймера

Об этом пишет The Telegraph, передает Общественное .

Человечество сотни тысячелетий развивало способность ориентироваться в окружающей среде, а сейчас теряет ее из-за развития технологий, считает бывший британский дипломат Дэвид Берри, который много писал о естественной навигации.

Берри отметил, что пользование приборами GPS мешает развитию устойчивости человеческого мозга, которая потребуется в жизни, в частности для борьбы с болезнью Альцгеймера.

"Часть мозга, которая отвечает за вашу способность к навигации, нужно тренировать, иначе она уменьшается", - отметил он.

По мнению Берри, болезнь Альцгеймера, которая в начале проявляется обычно дезориентацией, может чаще поражать людей с уменьшенным из-за недостатка тренировок гиппокампом или ухудшать течение болезни из-за уменьшения устойчивости гиппокампа.

Берри, который написал книгу о невероятных навигационных способностях животных, считает, что люди имеют такие  же способности - в частности способны чувствовать магнитное поле планеты.

Многие животные способны использовать магнитное поле Земли в навигации. До недавнего времени считалось, что люди не способны к этому, но в марте 2019 году обнародовали исследование, в котором говорится, что длина мозговых волн человека существенно меняется вместе с движением магнитного поля, что может свидетельствовать о способности мозга подсознательно определять направление движения.

"Наш вид, homo sapiens, существует 300 тысяч лет и почти все время мы ориентировались без технологий. Наши предки полагались исключительно на собственные чувства и смекалку для навигации", - добавил Берри.

 

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