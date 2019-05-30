Исследователи убеждены, что навигаторы могут увеличить риск болезни Альцгеймера

30 мая, 2019, 22:51

Пользование GPS может добавлять риск развития болезни Альцгеймера

Об этом пишет The Telegraph, передает Общественное .

Человечество сотни тысячелетий развивало способность ориентироваться в окружающей среде, а сейчас теряет ее из-за развития технологий, считает бывший британский дипломат Дэвид Берри, который много писал о естественной навигации.

Берри отметил, что пользование приборами GPS мешает развитию устойчивости человеческого мозга, которая потребуется в жизни, в частности для борьбы с болезнью Альцгеймера.

"Часть мозга, которая отвечает за вашу способность к навигации, нужно тренировать, иначе она уменьшается", - отметил он.

По мнению Берри, болезнь Альцгеймера, которая в начале проявляется обычно дезориентацией, может чаще поражать людей с уменьшенным из-за недостатка тренировок гиппокампом или ухудшать течение болезни из-за уменьшения устойчивости гиппокампа.

Берри, который написал книгу о невероятных навигационных способностях животных, считает, что люди имеют такие же способности - в частности способны чувствовать магнитное поле планеты.

Многие животные способны использовать магнитное поле Земли в навигации. До недавнего времени считалось, что люди не способны к этому, но в марте 2019 году обнародовали исследование, в котором говорится, что длина мозговых волн человека существенно меняется вместе с движением магнитного поля, что может свидетельствовать о способности мозга подсознательно определять направление движения.

"Наш вид, homo sapiens, существует 300 тысяч лет и почти все время мы ориентировались без технологий. Наши предки полагались исключительно на собственные чувства и смекалку для навигации", - добавил Берри.