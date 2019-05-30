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Espreso.tvОбществоВыбор предметов и больше свободы: Рада поддержала закон о среднем образовании в первом чтении

Выбор предметов и больше свободы: Рада поддержала закон о среднем образовании в первом чтении


фото: sh5.do.am
Верховная Рада приняла за основу Закон "Об общем среднем образовании"

За законопроект "О среднем образовании" в первом чтении проголосовали "за" 229 народных депутатов, сообщила советник министра образования Иванна Коберник.

"Закон "Об образовании" заложил фундамент реформы НУШ, которая стартовала для 1-го класса в прошлом году, Закон "Об общем среднем образовании" возводит стены и крышу для этой реформы. И самое главное - им смогут воспользоваться не только первоклашки, которым мы все завидуем), но и старшие ученики ", - пояснила она.

По словам Коберник, ученики смогут выбирать предметы, профиль обучения, индивидуальную образовательную траекторию.

"Ученики смогут зачислять себе достижения по внешкольному образованию - если ребенок изучает английский на курсах или занимается профессиональным спортом, эти достижения могут быть причислены, и он может рационально использовать свое учебное время", - добавила она.


 

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