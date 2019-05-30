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Espreso.tvОбществоВместе с билетами на Интерсити можно будет заказать ланч-бокс

Вместе с билетами на Интерсити можно будет заказать ланч-бокс


фото: hromadske.ua
Ланч-бокс можно будет заказать при покупке билета на Интерсити и Интерсити +

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook .

"Аппетит приходит во время езды. Позаботьтесь об этом перед путешествием. Услуга доступна в кассах и онлайн для поездов Интерсити и Интерсити +", - говорится в сообщении.

В то же время, не указывается, что будет входить в этот ланч-бокс и его стоимость.

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