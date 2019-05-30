Вместе с билетами на Интерсити можно будет заказать ланч-бокс
30 мая, 2019, 16:13
Ланч-бокс можно будет заказать при покупке билета на Интерсити и Интерсити +
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook .
"Аппетит приходит во время езды. Позаботьтесь об этом перед путешествием. Услуга доступна в кассах и онлайн для поездов Интерсити и Интерсити +", - говорится в сообщении.
В то же время, не указывается, что будет входить в этот ланч-бокс и его стоимость.
Читайте также
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски