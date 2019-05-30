В Израиле впервые состоятся повторные парламентские выборы

30 мая, 2019, 07:57

В ночь на 30 мая парламент Израиля проголосовал за законопроект о самороспуске

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Депутаты поддержали решение большинством голосов. Решение о самороспуске Кнессета приняли, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию в 42-дневный период.

Он не договорился с ортодоксальным блоком и партией во главе с экс-министром обороны Авигдором Либерманом по законопроекту о призыве в армию представителей ультрарелигиозной молодежи.

Первые в истории Израиля повторные парламентские выборы пройдут 17 сентября.