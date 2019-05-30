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Espreso.tvМирВ Индии школа принимает пластик в качестве платы за обучение

В Индии школа принимает пластик в качестве платы за обучение

В одном из сел индийского штата Ассам с 2016 года работает школа, вместо денег принимает за обучение пластик для переработки

Об этом пишет Forbes.

Школу летом 2016 открыли Пармита Сарма и Мазин Мухтар. Они познакомились за несколько лет до этого, когда Мухтар вернулся в Индию из Нью-Йорка, занимаясь образовательным проектом.

Они решили открыть образовательное учреждение для бедных семей, которое одновременно решало бы проблему высокой загрязненности села пластиком. Жители собирали его и использовали в холодные месяцы для отопления помещений, не подозревая о том, что этим наносят вред своему здоровью.

Как отмечает издание, до открытия школы в селе большинство малоимущих родителей отправляли своих детей не получать образование, а работать в каменоломнях. Там они получали около $2,5 в день.

Чтобы родители согласились дать своим детям образование, а не отправлять работать, Мазин и Пармита решили, что их школа будет брать с учеников не деньги, а пластик, потом будет отправляться на переработку.

Мазин и Пармита придумали курс обучения, который сфокусирован на проблемах окружающей среды, но включает в себя и стандартные математику, английский язык и так далее. Таким образом, создатели школы рассчитывали убить двух зайцев разом: повысить в селе уровень образования, а также улучшить ситуацию с мусором.

Кроме общих знаний ученики получают и практические навыки. Их учат устанавливать солнечные панели, деревообрабатывающему делу и установлению электроники - умениям, которые помогут им заработать во взрослой жизни. При этом обучением занимаются их старшие товарищи, которые получают за это "купоны". Их можно потратить на оговоренный список товаров.

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