В Украинском доме начался молитвенный завтрак
Об этом сообщают пользователи в Facebook.
В частности, уже появились фото Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке.
Как сообщает издание "Сегодня" завтрак начался с минуты молчания по погибшим горнякам во Львовской области и защитникам Украины в Донбассе.
По информации издания, Национальный завтрак Украины в этом году стал крупнейшим в Европе - в нем приняли участие около 1 тыс. человек.
В частности, гостем мероприятия стал конгрессмен США от штата Мичиган Тим Уолберг, руководитель делегации Духовного совета Белого дома Джеймс Харлоу, стратег и советник президента США Рональда Рейгана Марк Нутл.
Кроме того, в Молитвенном завтраке приняли участие известные представители украинской творческой интеллигенции. В частности, к мероприятию присоединился актер Михаил Хома (DZIDZIO), солист группы "Мандри" Сергей Фоменко и лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.
- Напомним, что уже более 60 лет Молитвенные завтраки с участием президентов, глав правительств и парламентов регулярно проводятся в США и странах Европейского Союза.