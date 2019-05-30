В Украинском доме начался молитвенный завтрак

30 мая, 2019, 09:11

30 мая в Киеве в Украинском доме прошел VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц государства, народных депутатов Украины, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США, представителей дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций

Об этом сообщают пользователи в Facebook.

В частности, уже появились фото Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке.

Как сообщает издание "Сегодня" завтрак начался с минуты молчания по погибшим горнякам во Львовской области и защитникам Украины в Донбассе.

По информации издания, Национальный завтрак Украины в этом году стал крупнейшим в Европе - в нем приняли участие около 1 тыс. человек.

В частности, гостем мероприятия стал конгрессмен США от штата Мичиган Тим Уолберг, руководитель делегации Духовного совета Белого дома Джеймс Харлоу, стратег и советник президента США Рональда Рейгана Марк Нутл.

Кроме того, в Молитвенном завтраке приняли участие известные представители украинской творческой интеллигенции. В частности, к мероприятию присоединился актер Михаил Хома (DZIDZIO), солист группы "Мандри" Сергей Фоменко и лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.