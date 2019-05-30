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Espreso.tvОбществоВ Украине запретить ввозить пять пропагандистских книг из России

В Украине запретить ввозить пять пропагандистских книг из России

Госкомтелерадио не выдало разрешение на ввоз с территории государства-агрессора 5 книг, в которых имеются признаки пропаганды государства-агрессора

Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Признаки пропаганды государства-агрессора нашли в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

Также запретили распространение детской книги Евгении Поповой и Лилу Раме "Найди и покажи. Кем я стану?" (Издатель - ООО "Клевер-Медиа-Групп"), в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Разрешение на ввоз не получили книги М. Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" присутствуют и в книге Марины Мелии "Бизнес - это психология".

Разрешение на ввоз не дали российским переводам книг Френсиса Реймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами", поскольку издатель - ООО "Издательство "Добрая книга" - использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.

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