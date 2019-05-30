В Украине вступил в силу кодекс по процедурам банкротства

30 мая, 2019, 11:58

Кодекс Украины о процедурах банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года, вступает в силу с 30 мая

Об этом говорится в положениях кодекса, который 29 мая был опубликован в газете "Урядовый курьер".

Напомним, кодекс по процедурам банкротства состоит из двух частей:

корпоративное банкротство;

восстановление платежеспособности физического лица.

Главные нововведения кодекса:

Инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности;

Если объявлено банкротство, нельзя отобрать единственное жилье должника (квартира до 60 квадратных метров или дом до 120 квадратных метров), а также средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.

Сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга.

Часть, посвященная корпоративному банкротству, предусматривает:

Ликвидацию лишних барьеров и упрощение доступа к процедурам, в том числе самого должника;

Увеличение возможности для санации и создание эффективных механизмов внесудебного урегулирования;

Исключение всех положений, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру.

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