В Украине вступил в силу кодекс по процедурам банкротства
Об этом говорится в положениях кодекса, который 29 мая был опубликован в газете "Урядовый курьер".
Напомним, кодекс по процедурам банкротства состоит из двух частей:
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корпоративное банкротство;
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восстановление платежеспособности физического лица.
Главные нововведения кодекса:
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Инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности;
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Если объявлено банкротство, нельзя отобрать единственное жилье должника (квартира до 60 квадратных метров или дом до 120 квадратных метров), а также средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.
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Сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга.
Часть, посвященная корпоративному банкротству, предусматривает:
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Ликвидацию лишних барьеров и упрощение доступа к процедурам, в том числе самого должника;
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Увеличение возможности для санации и создание эффективных механизмов внесудебного урегулирования;
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Исключение всех положений, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру.
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Напомним, Верховная Рада 18 октября, приняла Кодекс из процедур банкротства. За принятие законопроекта №8060 проголосовало 237 депутатов. Согласно документу физическое лицо сможет в Украине объявить себя банкротом.