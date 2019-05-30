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Espreso.tvОбществоВ Украине вступил в силу кодекс по процедурам банкротства

В Украине вступил в силу кодекс по процедурам банкротства


фото: finpost
Кодекс Украины о процедурах банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года, вступает в силу с 30 мая

Об этом говорится в положениях кодекса, который 29 мая был опубликован в газете "Урядовый курьер".

Напомним, кодекс по процедурам банкротства состоит из двух частей:

  • корпоративное банкротство;

  • восстановление платежеспособности физического лица.

Главные нововведения кодекса:

  • Инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности;

  • Если объявлено банкротство, нельзя отобрать единственное жилье должника (квартира до 60 квадратных метров или дом до 120 квадратных метров), а также средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.

  • Сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга.

Часть, посвященная корпоративному банкротству, предусматривает:

  • Ликвидацию лишних барьеров и упрощение доступа к процедурам, в том числе самого должника;

  • Увеличение возможности для санации и создание эффективных механизмов внесудебного урегулирования;

  • Исключение всех положений, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру.

Читайте также: Рада приняла кодекс о банкротстве. Что это означает для украинцев

  • Напомним, Верховная Рада 18 октября, приняла Кодекс из процедур банкротства. За принятие законопроекта №8060 проголосовало 237 депутатов. Согласно документу физическое лицо сможет в Украине объявить себя банкротом.

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