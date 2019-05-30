В Украине открыли единый государственный центр по предоставлению услуг для моряков

30 мая, 2019, 19:01

В Одессе открылся центр предоставления государственных услуг в сфере морского и речного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Морречсервис".

Ежегодно сотни тысяч моряков обращаются к государству для получения следующих документов: удостоверение личности моряка, свидетельство на управление малого и маломерного судна, специалиста судновоӥ команды морских судов и другими, говорится в сообщении.

"В Украине около 200 тыс. моряков. Ежегодно государство предоставляет более 100 тыс. услуг украинским морякам. Только в Одессе каждый год документы впервые или повторно необходимы 22 тыс. граждан. Каждые 5 лет моряк нуждается в обновлении своих свидетельств и дипломов. На сегодня в Украине - это впервые, когда появится проект, ориентированный на предоставление сервиса от государства для моряков", -заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Отмечается, что к концу 2019 года планируется запустить такие центры в Мариуполе, Херсоне и Измаиле и открыть онлайн-кабинет клиента, которым смогут пользоваться как моряки, так и владельцы судов.

"Это первый раз, когда в одном месте моряк сможет получить все необходимые услуги - от прохождения государственной квалификационной комиссии до продления действия документов. Кроме того, наша цель объединить все услуги в сфере морского и речного транспорта на одной локации", - отметил начальник Госслужбы морского и речного транспорта Дмитрий Петренко.

В пресс-службе отмечают, что в ГП "Морречсервис" планируют предоставлять организационно-техническое обеспечение для 75 необходимых морякам услуг и со временем расширить перечень возможностей развития предприятия с целью предоставления всех сервисов для моряков на одной территории.