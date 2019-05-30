//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине открыли единый государственный центр по предоставлению услуг для моряков

В Украине открыли единый государственный центр по предоставлению услуг для моряков

В Одессе открылся центр предоставления государственных услуг в сфере морского и речного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Морречсервис".

Ежегодно сотни тысяч моряков обращаются к государству для получения следующих документов: удостоверение личности моряка, свидетельство на управление малого и маломерного судна, специалиста судновоӥ команды морских судов и другими, говорится в сообщении.

"В Украине около 200 тыс. моряков. Ежегодно государство предоставляет более 100 тыс. услуг украинским морякам. Только в Одессе каждый год документы впервые или повторно необходимы 22 тыс. граждан. Каждые 5 лет моряк нуждается в обновлении своих свидетельств и дипломов. На сегодня в Украине - это впервые, когда появится проект, ориентированный на предоставление сервиса от государства для моряков", -заявил  заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Отмечается, что к концу 2019 года планируется запустить такие центры в Мариуполе, Херсоне и Измаиле и открыть онлайн-кабинет клиента, которым смогут пользоваться как моряки, так и владельцы судов.

"Это первый раз, когда в одном месте моряк сможет получить все необходимые услуги - от прохождения государственной квалификационной комиссии до продления действия документов. Кроме того, наша цель объединить все услуги в сфере морского и речного транспорта на одной локации", - отметил начальник Госслужбы морского и речного транспорта Дмитрий Петренко.

В пресс-службе отмечают, что в ГП "Морречсервис" планируют предоставлять организационно-техническое обеспечение для 75 необходимых морякам услуг и со временем расширить перечень возможностей развития предприятия с целью предоставления всех сервисов для моряков на одной территории.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать