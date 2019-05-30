В США выходили самого маленького в мире новорожденного

30 мая, 2019, 17:38

В американском штате Калифорния врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка

Об этом сообщает NPR.

В декабре 2018 года американка, которая пожелала сохранить анонимность, родила девочку по имени Сейбi (Saybie) с помощью кесарева сечения, будучи на шестом месяце беременности (23-я неделя). Вес младенца составляла 245 граммов. Недоношенного ребенка поместили на лечение в больницу города Сан-Диего.

По словам врачей, преждевременные роды были необходимостью, поскольку плод в утробе матери не развивался, и жизнь женщины была в опасности. У пациентки обнаружили преэклампсию - редкое и опасное для жизни матери и плода осложнение, которое встречается только у шести процентов беременных.

В течение пяти месяцев Сейбе находилась в отделении интенсивной терапии новорожденных. Девочка страдала от таких осложнений, как кровотечение в мозгу, проблемы с легкими и сердцем. В мае ребенка выписали, на тот момент ее вес достиг 2,5 килограмма.