В России ответили на обвинения США о восстановлении ядерных испытаний

30 мая, 2019, 11:04

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает "дымовой завесой" заявление разведки США о проведении ядерных испытаний

Отвечая на обвинения, он указал, что ядерные полигоны США находятся в состоянии готовности к восстановлению ядерных испытаний, передает РИА Новости.

"Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот неряшливый прием сработает", - сказал Ульянов.

Напомним, что начальник военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия, возможно, проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Договор был заключен в 1990-х годах. Россия ратифицировала договор в 2000 году.