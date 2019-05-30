В работе Youtube произошел глобальный сбой
30 мая, 2019, 21:46
В работе видеохостинга Youtube произошел глобальный сбой
Об этом сообщает сервис Downdetector.
О проблемах в работе сервиса основном сообщают пользователи в Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Берлине (Германия), Москве (Россия) и Токио (Япония).
Жители украинских городов Киева, Харькова, Винницы и Днипра также сообщают о сбоях в работе видеохостинга.
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