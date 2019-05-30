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Espreso.tvОбществоВ работе Youtube произошел глобальный сбой

В работе Youtube произошел глобальный сбой

В работе видеохостинга Youtube произошел глобальный сбой

Об этом сообщает сервис Downdetector.

О проблемах в работе сервиса основном сообщают пользователи в Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Берлине (Германия), Москве (Россия) и Токио (Япония).

Жители украинских городов Киева, Харькова, Винницы и Днипра также сообщают о сбоях в работе видеохостинга.

 

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