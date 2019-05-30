В "Динамо" не будет испанского тренера из за его конфликта с Суркисом, - СМИ
Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" в YuoTube.
По информации авторов программы, Рауль Рианчо не будет назначен главным тренером "Динамо", поскольку у президента киевского клуба Игоря Суркиса конфликт с испанским специалистом. Ситуация только ухудшилась после того, как Рианчо поработал в московском "Спартаке".
Утверждается, что у Суркиса вообще пока нет ни одной конкретной кандидатуры на пост главного тренера, что повышает шансы белоруса Александра Хацкевича продлить контракт с киевлянами.
59-летний Рауль Рианчо с 2014 до 2016 года работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", с 2016 до лета 2018-го помогал Андрею Шевченко в сборной Украины.
Александр Хацкевич возглавил "Динамо" летом 2017 года. Срок действия его контракта истекает в конце нынешнего сезона. За два года в "Динамо" Хацкевич выиграл лишь Суперкубок Украины-2018.
- 30 мая сообщалось, что "Динамо" освободит Александра Хацкевича и назначит новым главным тренером испанца Рауля Рианчо.
- 22 мая стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин".
- 20 мая президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассматривает возможность отставки Александра Хацкевича.