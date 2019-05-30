В правительстве сообщили, когда заработают новые правила правописания

30 мая, 2019, 15:38

В Кабинете министров Украины обнародовали разъяснения о начале использования новой редакции украинского правописания

Соответствующее разъяснение опубликовали на сайте Кабмина.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении.

По сообщению, в настоящее время разрабатывается план имплементации новой редакции украинского правописания. Этим документом, говорят в правительстве, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.