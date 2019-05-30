//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ правительстве сообщили, когда заработают новые правила правописания

В правительстве сообщили, когда заработают новые правила правописания


фото: rfe
В Кабинете министров Украины обнародовали разъяснения о начале использования новой редакции украинского правописания

Соответствующее разъяснение опубликовали на сайте Кабмина.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении.

По сообщению, в настоящее время разрабатывается план имплементации новой редакции украинского правописания. Этим документом, говорят в правительстве, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать