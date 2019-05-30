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Espreso.tvОбществоВ Николаевском порту разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 млн грн

В Николаевском порту разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 млн грн

В Николаевском порту таможенники разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 млн грн

Об этом заявил начальник Николаевской таможни Романа Криль, сообщает пресс-служба ГФС Николаевщины.

Одной компанией завезено в Николаевского морского порта двумя партиями 11,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и предоставлены документы с ложными данными, говорится в сообщении.

Отмечается, что компания создана как фирма-однодневка для завоза крупной партии контрабанды, которую разгрузили в Николаевском порту на хранение на склад другой компании.

Производителями этого сырья значились фирмы из Греции и России.

"Сейчас весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом в качестве вещественного доказательства. В целом эта сделка могла стоить государству 183 млн грн. Мы сумели это предупредить и после конфискации товаров и наложения штрафов средства перечисляются в госбюджет", - отметил Криль.

Таможенниками составлено два протокола о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Она предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100% их стоимости, говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с этим делом на итаможенников оказывалось давление с целью склонить к бездействию и отказу от документирования факта нарушения таможенного законодательства. Об этих действиях поставлены в известность правоохранительные органы.

  • Напомним, в Одесской области ГФС, СБУ и прокуратура разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, в результате сделки в государственный бюджет не поступило более 1,2 млрд грн обязательных платежей. Чиновники таможни осуществляли "прикрытие" этой нелегальной схемы.
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