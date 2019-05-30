В лобовом столкновении на Тернопольщине три человека погибли, двое травмированы
Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области в Facebook.
Авария произошла около 16:00 в Збаражском районе на трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече на повороте к с. Зарудье, говорится в сообщении.
По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi.
Отмечается, что по одной из версий, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Отмечается, что на момент аварии в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин.
В пресс-службе отмечают, что три человека погибли сразу, еще двое госпитализированы. Состояние одного из пострадавших - тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.
Сведения о событии внесении в ЕРДР в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК. Ведется следствие, говорится в сообщении.