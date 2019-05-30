В Киеве переименуют шесть улиц

30 мая, 2019, 09:00

Киевский городской совет согласовал ряд переименований улиц столицы

Об этом говорится на сайте Киевского горсовета.

В частности, улицу Выборгскую в Соломенском районе переименуют в ул. Олексы Тихого.

"В среду на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", - говорится в сообщении.

Предполагается также переименование ул. Димитрова в ул. Никифора Дровняка в Деснянском районе, ул. Выборгской в ул. Олексы Тихого в Соломенском районе, ул. Панельной в ул. Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул. Русской в ул. Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул. Подвойского в ул. Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул. Ивана Шевцова в ул. Василия Макуха в Шевченковском районе.

Переименование прошли общественные обсуждения на веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Киевсовет на пленарном заседании должен утвердить соответствующее переименование.