В Киеве легковушка врезалась в грузовик, водителя госпитализировали
30 мая, 2019, 08:31
29 мая в Дарницком районе Киева на проспекте Бажана возле станции метро "Славутич" произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Водитель автомобиля МАN резко затормозил, а водитель Fiat не успела отреагировать и врезалась, войдя в заднюю часть грузовика.
После прибытия "скорой" и осмотра медиками, владелица Fiat была госпитализирована с незначительными травмами.
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