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Espreso.tvОбществоВ Киеве легковушка врезалась в грузовик, водителя госпитализировали

В Киеве легковушка врезалась в грузовик, водителя госпитализировали

29 мая в Дарницком районе Киева на проспекте Бажана возле станции метро "Славутич" произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Водитель автомобиля МАN резко затормозил, а водитель Fiat не успела отреагировать и врезалась, войдя в заднюю часть грузовика.

После прибытия "скорой" и осмотра медиками, владелица Fiat была госпитализирована с незначительными травмами.

 
 
 
 
 
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