В Госстате назвали наиболее привлекательную отрасль для иностранных инвесторов
30 мая, 2019, 15:22
За первый квартал 2019 года прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономику Украины составляли $587,6 млн
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно данным Госстата, самые крупные инвестиции были осуществлены в сферу финансовой и страховой деятельности ($326,3 млн, или 55,5%).
Поступление прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину по видам экономической деятельности (наибольшие объемы) за январь-март 2019
- Напомним, недавно Государственная служба статистики Украины также обнародовала окончательные данные по капитальным инвестициям в 2018 году. Данные Госкомстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли, как "Искусство, спорт, развлечения и отдых".