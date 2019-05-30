В Фельдман Экопарке появится Парк птиц

30 мая, 2019, 12:06

В комплексе будут жить как местные краснокнижные, так и экзотические птицы

Об этом пишет Newsroom.

В Харьковской области в Фельдман Экопарке стартует новый проект "Парк птиц", направленный на сохранение и возвращение в естественную среду редких видов пернатых, а также популяризацию этого направления зоозащиты и экообразование молодежи.

Планируется создание крупнейшего в Украине и одного из самых больших в Европе комплекса орнитологических вольеров, где будут представлены как местные краснокнижные, так и экзотические птицы. Через неделю состоится открытие первого вольера для птиц-падальщиков – в нем поселят грифов, а немного позднее и белоголовых сипов.

"Работа по восстановлению популяций краснокнижной фауны, сохранение биологического разнообразия для будущих поколений, воспитание молодежи в духе любви к природе и уважения ко всему живому – миссия, которой мы стараемся следовать уже который год. Новый проект - еще один шаг на этом пути, и мы делаем его вместе с единомышленниками, привлекая партнеров в нашей стране и за ее пределами", - отметил народный депутат Украины Александр Фельдман.

Отметим, что проект "Парк птиц" реализуется в рамках программы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) "Сохранение, мониторинг и перспективная реинтродукция хищных птиц и сов Евразии" при поддержке ряда украинских и зарубежных зоопарков.

"Сейчас ведется строительство вольеров для сов и филинов, орланов и других хищных птиц нашего континента. Рядом будут обитать птицы-носороги, различные попугаи – самые разные представители пернатой фауны Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании. В перспективе появятся новые ландшафтные экспозиционные зоны с водоплавающими и нелетающими птицами. Все вместе орнитологические вольеры составят комплекс "Парк птиц", который, мы полагаем, будет одним из крупнейших по видовому разнообразию в Украине, - рассказали в Фельдман Экопарк. – В скором времени ожидаем значительное пернатое пополнение нашей зооколекции в рамках сотрудничества с европейскими партнерами по линии ЕАZА, а также зоопарками Армении, Казахстана, Узбекистана. Большую консультационную помощь в развитии проекта нам оказывает Одесский зоопарк, который обладает наибольшим опытом в вопросах разведения и реинтродукции птиц, в том числе, краснокнижных видов".

Отметим также, что помимо непосредственной работы по сохранению биологического разнообразия проект "Парк птиц" планируется использовать как экообразовательную площадку, на базе которой будут проводиться занятия для школьников и студентов, зоозащитные акции.

Напомним, что коллекция пернатых Фельдман Экопарк насчитывает почти 1500 особей больше 150 видов. Также напомним, что на базе Социально-гуманитарного мультикомплекса реализуется проект по созданию и изучению птичьих гнездовий "Спасем птиц вместе", ежегодно организовывается челлендж "Съела - полетела" по изготовлению кормушек для пернатых, а также регулярно проводятся акции по выпуску в природу певчих птиц и фазанов.