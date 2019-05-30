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Espreso.tvОбществоВ Австрии впервые канцлером стала женщина

В Австрии впервые канцлером стала женщина

Бригитте Бирляйн станет временным канцлером Австрии

Об этом сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, передает Европейская правда.

Таким образом, впервые в истории страны правительство возглавит женщина.

Президент поручил Бирляйн немедленно сформировать переходное правительство, которое будет действовать до проведения досрочных выборов в сентябре.

Также, по словам президента, канцлер Бирляйн "здравомыслящая, дальновидная и компетентная".

Отметим, что в четверг, 30 мая, руководители австрийских парламентских партий провели переговоры с президентом, во время которых достигли согласия по кандидатуре временного канцлера.

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