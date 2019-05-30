Украинская земля в 6 раз менее производительна, чем немецкая - Всемирный банк
30 мая, 2019, 14:56
Во Всемирном банке заявили, что продуктивность сельскохозяйственных земель в Украине в 6 раз ниже, чем в Германии и призвали открыть рынок земли в Украине
Об этом сообщил руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнафи, передает "Интерфакс-Украина"
"В Украине 33 млн га сельхозземель. Это второе место в Европе. И треть этой территории - очень хорошие плодородные земли. Но производительность сельского хозяйства в Украине составляет 1/3 уровня Польши, 1/6 уровня Германии. Украине необходимо открывать рынок земли ", - сообщил представитель Всемирного банка.
По его словам, в Украине очень сложно получить доступ к земле, в частности получить права на управление ею.
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- Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор моратоий многократно продлевали.
- 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила запрет на продажу земли сельскохозяйственного значения.
- В МВФ заявили, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.
- Президент Порошенко считает, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения тормозит развитие аграрного рынка и сдерживает приход инвесторов в Украину.
- В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
- В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
- МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.
- Ранее во Всемирном банке подсчитали, что отмена моратория и запуск рынка сельскохозяйственной земли позволит Украине увеличить темпы экономического роста на дополнительные 1,6% в год .
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