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Espreso.tvОбществоУкраинская земля в 6 раз менее производительна, чем немецкая - Всемирный банк

Украинская земля в 6 раз менее производительна, чем немецкая - Всемирный банк


фото: growhow.in.ua
Во Всемирном банке заявили, что продуктивность сельскохозяйственных земель в Украине в 6 раз ниже, чем в Германии и призвали открыть рынок земли в Украине

Об этом сообщил руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнафи, передает "Интерфакс-Украина"

"В Украине 33 млн га сельхозземель. Это второе место в Европе. И треть этой территории - очень хорошие плодородные земли. Но производительность сельского хозяйства в Украине составляет 1/3 уровня Польши, 1/6 уровня Германии. Украине необходимо открывать рынок земли ", - сообщил представитель Всемирного банка.

По его словам, в Украине очень сложно получить доступ к земле, в частности получить права на управление ею.

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