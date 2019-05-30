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Espreso.tvОбществоУкраинская компания строит в Польше крупнейший фруктовый завод в Европе

Украинская компания строит в Польше крупнейший фруктовый завод в Европе

Украинская группа TBFruit начала в Польше строительство завода по переработке ягод и яблок. Обещают, что он будет крупнейшим в Европе

Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

Завод строится в польском Бжостовци Мазовецкого воеводства.

ЭП пишет, что приблизительная стоимость проекта - 40 млн евро.

TBFruit большинство украинский знают благодаря торговой марке "Галичина". Владелец - Тарас Барщовский.

Компания производит концентрированные соки. Общая мощность перерабатывающих заводов TB Fruit достигает 1,2 млн тонн концентрированного сока в год. Компания имеет завод в Молдове и два завода в Польше.

Заводы в Польше перерабатывают не только яблоки, но и клубнику, малину, смородину, вишню, крыжовник. Около 90% продукции компания экспортирует в другие страны.

 

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