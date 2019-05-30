Указ о досрочных выборах неконституционен: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного суда

30 мая, 2019, 17:39

30 мая известные специалисты по конституционному праву обратились в Конституционный суд с аргументами в пользу неконституционности указа президента Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года

Среди подписантов открытого обращения: бывшие судьи Конституционного Суда Виктор Шишкин и Николай Козюбра; профессор Киево-Могилянской академии и известный дипломат Владимир Василенко.

Издав этот указ, говорится в обращении, Президент нарушил ряд положений Конституции. Инициаторы обращения отмечают, что Владимир Зеленский на момент издания Указа (21 мая 2019 года) не имел законных оснований объявлять о роспуске Верховной Рады. В тексте обращения перечислены правовые аргументы в пользу вывода авторов о том, что Президент Зеленский "превысил свои конституционные полномочия, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины".

"Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как показывает опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка", - говорится в обращении известных юристов.

Авторы обращения призывают судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление относительно Указа о роспуске ВР, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ (с подписями):

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» 21 мая 2019 года №303/2019. 62 народных депутата Украины внесли конституционное представление в Конституционный Суд Украины относительно конституционности этого Указа Президента. Конституционный Суд Украины 29 мая 2019 года открыл производство по этому представлению.

Мы, ученые, эксперты и практики в области конституционного права, считаем своим долгом обнародовать факты и правовые аргументы относительно конституционности данного Указа Президента Украины:

1. В соответствии с пунктом 8 части второй статьи 106 Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, в случаях, предусмотренных частью второй статьи 90 Конституции, если: 1) в течение одного месяца ВРУ не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции; 2) в течение 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета; 3) в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Только в конституционно определенных случаях недееспособности законодательного органа Президент вправе приостанавливать полномочия Парламента. При этом досрочное прекращение полномочий парламента является правом, а не обязанностью Президента. Конституция Украины не допускает возможности прекращения полномочий парламента по политическим причинам, таким как низкое общественное доверие к парламенту или выгодность одной или нескольким политическим партиям провести выборы быстрее предусмотренного Конституцией. В то же время часть пятая статьи 90 Конституции устанавливает, что полномочия ВРУ не могут быть досрочно прекращены Президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или Президента.

2. В Указе Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» содержится ссылка на номера статей Конституции, в том числе на пункт 1 части второй статьи 90 Конституции Украины, то есть на неспособность Верховной Рады в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций сформировать коалицию.

3. В то же время Председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейская Украина» 17 мая 2019 года в связи с выходом из коалиции депутатской фракции политической партии «Народный фронт». При этом положения пункта 7 Соглашения о коалиции депутатских фракций «Европейская Украина» связывают прекращение существования коалиции именно с такими событиями, состоявшимися 17 мая в парламенте.

4. Других официальных сообщений от руководителей фракций, входящих в коалицию, руководителей парламента или Президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые могли бы стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы восьмого созыва ВРУ не было.

5. Указ Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» появился 21 мая 2019 года, то есть на пятый день отсутствия коалиции в парламенте. Однако полномочия досрочно прекращать полномочия парламента у Президента возникают лишь через месяц после прекращения существования коалиции в парламенте.

6. При этом Указ Президента не содержит обоснования наступления ни одного случая недееспособности парламента, предусмотренного в статье 90 Конституции Украины, значит - не соответствует принципу правовой определенности, который является элементом верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины.

7. Обоснование этого Указа низким общественным доверием к парламенту, как было публично указано Владимиром Зеленским, или тем, что «коалиции не было уже давно», как объясняют политические сторонники Президента, являются политическими аргументами, но не могут считаться правовыми, - поскольку не предусмотрены Конституцией Украины .

Вышеприведенные факты и правовые аргументы дают основания утверждать, что Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года № 303/2019 с превышением своих конституционных полномочий, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Будучи по Конституции Украины (статья 102) гарантом соблюдения Конституции, Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как показывает опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка.

В связи с этим призываем судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы и принимая во внимание интерес общества и государства в строгом соблюдении принципов демократии и верховенства права.

Открытое обращение подписали:

Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской академии, Чрезвычайный и Полномочный посол

Николай Козюбра, судья Конституционного Суда Украины (1996-2003), профессор Киево-Могилянской академии

Виктор Шишкин, судья Конституционного Суда Украины (2006-2015)

Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества

Игорь Колиушко, председатель Правления Центра политико-правовых реформ

Юлия Кириченко, член Правления Центра политико-правовых реформ и Совета реанимационного пакета реформ