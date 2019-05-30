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Espreso.tvОбществоУдар по пляжных заработках: с 1 июня запрещено ловить креветки в Черном море

Удар по пляжных заработках: с 1 июня запрещено ловить креветки в Черном море

Запрет на любительский и спортивный лов в Черном море креветок и мидий будет действовать в течение всего лета

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

Запрет на специализированный промысел креветки продлится с 1 июня до 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков, говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца июля запрещено осуществлять вылов креветки с помощью сетей в акватории Черного моря, с. Коблево до границы АР Крым (по Перекопскому заливу).

Кроме того, установлен запрет на любительский и спортивный лов креветок с 1 июня по 31 августа, а мидий - с 1 июня по 30 августа, говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае нарушения запрета компенсация за один экземпляр незаконно выловленной креветки составит 1,19 грн, мидии - 1,7 грн.

  • Напомним, что до 15 июня продолжается запрет на вылов бычков в северо-западной части Черного моря и причерноморских лиманах. С 1 апреля в 21 области Украины вступил в силу нерестовый запрет на лов рыбы .
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