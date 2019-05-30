Ученые научились выращивать "искусственное" филе рыбы в лабораториях
Сами рыбы при этом остаются живы, пишет Phys.org.
Сначала живой рыбе вводят наркоз, чтобы ученые могли собрать образец стволовых клеток. В BlueNalu утверждают, что сама рыба не страдает и продолжает "жить счастливо" после процедуры. Из одной ее клетки можно будет впоследствии воспроизвести миллиарды подобных.
По сути, искусственное мясо создается из рыбных клеток, которые растут вне тела рыбы. Их помещают в растительный бульон, который варится в биореакторе, пока клетки в нем размножаются.
"Единственное отличие искусственного филе рыбы и обычного заключается в том, что у нашего продукта нет костей. Также, в нашем филе нет ртути, паразитов, микропластика или бактерий, которые обычно попадают в живых рыб", - рассказывает генеральный директор BlueNalu Лу Куперхаус.
Сейчас в стартапа BlueNalu цель создать производства по всему миру. Одно производство должно будет удовлетворить потребности около 10 миллионов человек. Создание искусственного филе поможет сократить чрезмерный вылов рыбы или доставлять свежие морепродукты в районы, не имеющие выхода к воде.