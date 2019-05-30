Ученые научились выращивать "искусственное" филе рыбы в лабораториях

30 мая, 2019, 18:06

Калифорнийский стартап BlueNalu выращивает "альтернативные морепродукты", используя только клетки настоящих рыб

Сами рыбы при этом остаются живы, пишет Phys.org.

Сначала живой рыбе вводят наркоз, чтобы ученые могли собрать образец стволовых клеток. В BlueNalu утверждают, что сама рыба не страдает и продолжает "жить счастливо" после процедуры. Из одной ее клетки можно будет впоследствии воспроизвести миллиарды подобных.

По сути, искусственное мясо создается из рыбных клеток, которые растут вне тела рыбы. Их помещают в растительный бульон, который варится в биореакторе, пока клетки в нем размножаются.

"Единственное отличие искусственного филе рыбы и обычного заключается в том, что у нашего продукта нет костей. Также, в нашем филе нет ртути, паразитов, микропластика или бактерий, которые обычно попадают в живых рыб", - рассказывает генеральный директор BlueNalu Лу Куперхаус.

Сейчас в стартапа BlueNalu цель создать производства по всему миру. Одно производство должно будет удовлетворить потребности около 10 миллионов человек. Создание искусственного филе поможет сократить чрезмерный вылов рыбы или доставлять свежие морепродукты в районы, не имеющие выхода к воде.