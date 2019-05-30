Ученые нашли "запрещенную" экзопланету, которая не должна была существовать

30 мая, 2019, 11:02

Обнаруженная европейскими учеными экзопланета NGTS-4b размерами почти с Нептун расположена в области, где подобных планет не может быть

Об этом сообщает Science Daily.

"Запретной" планетой Питер Уитли (Peter Wheatley) и его коллеги назвали экзопланету NGTS-4b. При массе в 20 масс Земли она только на 20% меньше ледяного гиганта Нептуна, однако раскалена до 1000 °С

Орбита NGTS-4b проходит совсем недалеко от похожей на наше Солнце звезды, и год здесь длится около 1,3 суток. Но самое интересное в том, что находится она в области, где подобных планет не должно существовать.

"Нептунианской пустыней" называют близкие к звезде регионы, где планет размерами с Нептун и больше (более 0,1 массы Юпитера) не обнаруживается. Слишком сильные потоки частиц и излучения быстро забирают их разреженные верхние оболочки, оставляя только твердое ядро.

Планета NGTS-4b "игнорирует" эти правила. Ее плотность - около 3,45 г / см3 - показывает, что экзопланета имеет твердое ядро ​​и оболочку атмосферы.

Астрономы предлагают две гипотезы, способные объяснить эту загадку. Во-первых, NGTS-4b могла образоваться на более глубокой и спокойной орбите, где и провела все время молодости звезды, пока та была особенно активная и беспокойная. Она могла мигрировать ближе сравнительно недавно, в результате каких-то случайных гравитационных взаимодействий.

Во-вторых, секрет NGTS-4b может быть в аномально большом и тяжелом твердом ядре, способном удерживать газовые оболочки и замедлять их испарения в космос.

"Это, наверное, очень строгая планета: она располагается в зоне, где планеты размеров Нептуна выживать не могут", - говорит один из авторов находки астрофизик Ричард Уэст (Richard West). Открытие было сделано с помощью инструментов расположенной в Чили европейской обсерватории ESO.