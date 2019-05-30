//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvНаукаУченые нашли "запрещенную" экзопланету, которая не должна была существовать

Ученые нашли "запрещенную" экзопланету, которая не должна была существовать

Обнаруженная европейскими учеными экзопланета NGTS-4b размерами почти с Нептун расположена в области, где подобных планет не может быть

Об этом сообщает Science Daily.

"Запретной" планетой Питер Уитли (Peter Wheatley) и его коллеги назвали экзопланету NGTS-4b. При массе в 20 масс Земли она только на 20% меньше ледяного гиганта Нептуна, однако раскалена до 1000 °С

Орбита NGTS-4b проходит совсем недалеко от похожей на наше Солнце звезды, и год здесь длится около 1,3 суток. Но самое интересное в том, что находится она в области, где подобных планет не должно существовать.

"Нептунианской пустыней" называют близкие к звезде регионы, где планет размерами с Нептун и больше (более 0,1 массы Юпитера) не обнаруживается. Слишком сильные потоки частиц и излучения быстро забирают их разреженные верхние оболочки, оставляя только твердое ядро.

Планета NGTS-4b "игнорирует" эти правила. Ее плотность - около 3,45 г / см3 - показывает, что экзопланета имеет твердое ядро ​​и оболочку атмосферы.

Астрономы предлагают две гипотезы, способные объяснить эту загадку. Во-первых, NGTS-4b могла образоваться на более глубокой и спокойной орбите, где и провела все время молодости звезды, пока та была особенно активная и беспокойная. Она могла мигрировать ближе сравнительно недавно, в результате каких-то случайных гравитационных взаимодействий.

Во-вторых, секрет NGTS-4b может быть в аномально большом и тяжелом твердом ядре, способном удерживать газовые оболочки и замедлять их испарения в космос.

"Это, наверное, очень строгая планета: она располагается в зоне, где планеты размеров Нептуна выживать не могут", - говорит один из авторов находки астрофизик Ричард Уэст (Richard West). Открытие было сделано с помощью инструментов расположенной в Чили европейской обсерватории ESO.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать