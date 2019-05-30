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Espreso.tvНаукаУченые нашли окаменелость с целой стаей древних рыб

Ученые нашли окаменелость с целой стаей древних рыб

Уникальный отпечаток зафиксировал в камне сотни мелких рыб из стаи, живших более 50 млн лет назад

Об этом сообщает The Royal Society.

Известняковая сланцевая плита была замечена в одном из японских музеев. Она прибыла сюда с раскопок на североамериканской формации Грин-Ривер. Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.

К такому выводу пришли Нобуяки Мицумото (Nobuaki Mizumoto) и его коллеги из университета Аризоны, которые исследовали уникальную окаменелость. Они отмечают, что зафиксированное в камнях движение рыбок очевидно согласованное, указывает на то, что уже тогда они давно и уверенно взаимодействовали в стаях. Такое поведение действительно считается весьма древним, однако прямых свидетельств этому находится крайне мало.

Авторы насчитали в общей сложности 259 мелких рыб вымершего вида Erismatopterus levatus. Трудно сказать, что именно убило их, зафиксировав в таком положении: это мог быть, например, обвал берега или дюны.

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