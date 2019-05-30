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Espreso.tvОбществоУ Зеленского обнародовали стенограмму встречи с председателями фракций

У Зеленского обнародовали стенограмму встречи с председателями фракций

Пресс-служба президента Владимира Зеленского обнародовала стенограмму закрытой встречи главы государства с руководителями парламентских фракций

Документ можно загрузить с сайта президента Украины.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении на сайте.

Во время встречи председатель Верховной Рады потребовал, чтобы Зеленский назвал основания, на которых распускает парламент, а также назвал решение президента неконституционным.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, в свою очередь, требовал, чтобы в консультациях участвовали только Зеленский и представители Рады, заявив, что Андрей Богдан не имеет права находиться на этой встрече. Когда Зеленский назвал Богдана своим советником, Ляшко захотел узнать, каким указом Богдана был назначен на такую ​​должность.

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