У Зеленского обнародовали стенограмму встречи с председателями фракций

30 мая, 2019, 21:01

Пресс-служба президента Владимира Зеленского обнародовала стенограмму закрытой встречи главы государства с руководителями парламентских фракций

Документ можно загрузить с сайта президента Украины.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении на сайте.

Во время встречи председатель Верховной Рады потребовал, чтобы Зеленский назвал основания, на которых распускает парламент, а также назвал решение президента неконституционным.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, в свою очередь, требовал, чтобы в консультациях участвовали только Зеленский и представители Рады, заявив, что Андрей Богдан не имеет права находиться на этой встрече. Когда Зеленский назвал Богдана своим советником, Ляшко захотел узнать, каким указом Богдана был назначен на такую ​​должность.