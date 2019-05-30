У Зеленского обнародовали стенограмму встречи с председателями фракций
Документ можно загрузить с сайта президента Украины.
"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении на сайте.
Во время встречи председатель Верховной Рады потребовал, чтобы Зеленский назвал основания, на которых распускает парламент, а также назвал решение президента неконституционным.
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, в свою очередь, требовал, чтобы в консультациях участвовали только Зеленский и представители Рады, заявив, что Андрей Богдан не имеет права находиться на этой встрече. Когда Зеленский назвал Богдана своим советником, Ляшко захотел узнать, каким указом Богдана был назначен на такую должность.
- Напомним, 21 мая состоялись консультации президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций относительно роспуска Рады.
- Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, председатель фракции БПП Артур Герасимов и председатель парламента Андрей Парубий потребовали обнародования стенограммы встречи.
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