У Порошенко сообщили, кто возглавит штаб БПП, - СМИ

30 мая, 2019, 11:50

Руководителем избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко будет заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Порошенко.

"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность", - сказал собеседник.

"Странное у нас очищение получается", - добавил он.

По данным издания, руководитель предыдущей президентской кампании Виталий Ковальчук удалился от Порошенко и не будет участвовать в избирательной гонке вместе с "Европейской солидарностью".