У Порошенко сообщили, кто возглавит штаб БПП, - СМИ
30 мая, 2019, 11:50
Руководителем избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко будет заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Порошенко.
"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность", - сказал собеседник.
"Странное у нас очищение получается", - добавил он.
По данным издания, руководитель предыдущей президентской кампании Виталий Ковальчук удалился от Порошенко и не будет участвовать в избирательной гонке вместе с "Европейской солидарностью".
- Напомним, что на президентских выборах 2019 Сергей Березенко был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.