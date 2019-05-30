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Espreso.tvОбществоУ Порошенко сообщили, кто возглавит штаб БПП, - СМИ

У Порошенко сообщили, кто возглавит штаб БПП, - СМИ


фото: kr-rada.gov.ua
Руководителем избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко будет заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Порошенко.

"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность", - сказал собеседник.

"Странное у нас очищение получается", - добавил он.

По данным издания, руководитель предыдущей президентской кампании Виталий Ковальчук удалился от Порошенко и не будет участвовать в избирательной гонке вместе с "Европейской солидарностью".

  • Напомним, что на президентских выборах 2019 Сергей Березенко был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.
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