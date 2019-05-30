Турчинов рассказал о предложении Порошенко по выборам

30 мая, 2019, 16:56

Об этом сообщает Апостроф.

Турчинов рассказал, что отказал Порошенко.

"Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду... Я уже более 20 лет избирался народным депутатом в Раду, был руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции. Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил своей позиции относительно похода в парламент", - сказал он.