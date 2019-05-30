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Espreso.tvОбществоТурчинов рассказал о предложении Порошенко по выборам

Турчинов рассказал о предложении Порошенко по выборам

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Петр Порошенко предлагал ему идти на парламентские выборы в списке своей партии

Об этом сообщает Апостроф.

Турчинов рассказал, что отказал Порошенко.

"Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду... Я уже более 20 лет избирался народным депутатом в Раду, был руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции. Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил своей позиции относительно похода в парламент", - сказал он.

 

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