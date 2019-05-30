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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: оккупанты били с БМП

Сутки на Донбассе: оккупанты били с БМП

29 мая вооруженные формирования России 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 29 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один - ранен.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции ООС: возле Водяного - из артиллерии калибра 122 мм; вблизи Песков - из минометов калибра 82 мм и противотанковых комплексов; в районе Авдеевки - из вооружения БМП, зенитных установок, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Чермалык - из вооружения БМП; у Марьинки - со станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новотроицкого - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Новоселовки Второй - из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Талаковки - из ручных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции были обстреляны четыре раза: вблизи Орехово - из артиллерии калибра 152 мм; у Золотого-4 - из минометов калибра 120 мм; возле Новолуганского - из автоматических станковых гранатометов; в районе Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

 

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