Суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к телефону Бердинских
30 мая, 2019, 10:52
Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным телефона журналистки Кристины Бердинских за 1,5 года
Об этом сама журналистка сообщила в Facebook.
"Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы наконец закончились победой!" - сообщила она.
По ее словам, на судебное заседание не явился следователь ГПУ.
"Надеюсь ему, как i генпрокурору Юрию Луценко, стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство!" - написала Бердинских.
Она также поблагодарила адвокатов, журналистов и друзей, которые поддерживали ее 9 месяцев.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
- Впоследствии Седлецкая рассказала, что Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона за 1,5 года. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире.
- 11 сентября во ГПУ объяснили почему нужно получить информацию по телефону Натальи Седлецкой и других журналистов по делу о разглашении данных досудебного следствия головой НАБУ Артемом Сытником
- 18 сентября Европейский суд по правам человека принял решение применить "Правило 39" регламента - о неотложных временных обеспечительных мерах по делу главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой.
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