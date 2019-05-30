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Espreso.tvОбществоСуд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к телефону Бердинских

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к телефону Бердинских

Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным телефона журналистки Кристины Бердинских за 1,5 года

Об этом сама журналистка сообщила в Facebook.

"Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы наконец закончились победой!" - сообщила она.

По ее словам, на судебное заседание не явился следователь ГПУ.

"Надеюсь ему, как i генпрокурору Юрию Луценко, стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство!" - написала Бердинских.

Она также поблагодарила адвокатов, журналистов и друзей, которые поддерживали ее 9 месяцев.

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