Суд арестовал имущество Аллерова и других фигурантов "квартирного дела" Нацгвардии
30 мая, 2019, 15:29
Соломенский суд Киева арестовал имущество подозреваемых в завладении квартирами Нацгвардии путем незаконного обмена
Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, сообщает Громадське.
Соломенский районный суд Киева арестовал имущество экс-главы Национальной гвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика Олега Майбороды и оценщика Алисы Гринчук - подозреваемых в завладении имуществом Нацгвардии путем незаконного обмена квартир, говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство САП.
- Напомним, 14 мая детективы НАБУ провели обыски в Нацгвардии из-за коррупционныех схем с недвижимостью.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило трем лицам о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн.
- 17 мая Соломенский суд Киева отправил экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова под стражу на 2 месяца с правом залога.
- Экс-командующий Нацгвардии Юрия Аллерова, которого НАБУ подозревает в завладении имуществом Нацгвардии, выпустили из СИЗО под залог в 4,8 млн.
- Освобожденный командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров готов продолжать работать на этом посту, если его назначит новоизбранный президент Владимир Зеленский.