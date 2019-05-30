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Espreso.tvОбществоСуд арестовал имущество Аллерова и других фигурантов "квартирного дела" Нацгвардии

Суд арестовал имущество Аллерова и других фигурантов "квартирного дела" Нацгвардии

Соломенский суд Киева арестовал имущество подозреваемых в завладении квартирами Нацгвардии путем незаконного обмена

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, сообщает Громадське.

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество экс-главы Национальной гвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика Олега Майбороды и оценщика Алисы Гринчук - подозреваемых в завладении имуществом Нацгвардии путем незаконного обмена квартир, говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство САП.

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