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Espreso.tvОбществоСтеклянные вставки на пешеходном мосту в Киеве оградили заборами

Стеклянные вставки на пешеходном мосту в Киеве оградили заборами

"Окна" на мосту оградили строительными заборами

Видео с моста опубликовал журналист Игорь Рець в Facebook.

Также сообщается, что вода под стеклом остается, а коммунальщики называют это "запотело".

Ранее сообщалось, что верхний слой стеклопленки могут заменить на бронированное стекло.

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