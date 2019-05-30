Стеклянные вставки на пешеходном мосту в Киеве оградили заборами

30 мая, 2019, 13:06

"Окна" на мосту оградили строительными заборами

Видео с моста опубликовал журналист Игорь Рець в Facebook.

Также сообщается, что вода под стеклом остается, а коммунальщики называют это "запотело".

Ранее сообщалось, что верхний слой стеклопленки могут заменить на бронированное стекло.