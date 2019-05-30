Стеклянные вставки на пешеходном мосту в Киеве оградили заборами
30 мая, 2019, 13:06
"Окна" на мосту оградили строительными заборами
Видео с моста опубликовал журналист Игорь Рець в Facebook.
Также сообщается, что вода под стеклом остается, а коммунальщики называют это "запотело".
Ранее сообщалось, что верхний слой стеклопленки могут заменить на бронированное стекло.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- Позже заменили поврежденное стекло на новое.