США запретили пользоваться услугами РФ при космических пусках

30 мая, 2019, 17:12

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых с 31 декабря 2022 года запрещено пользоваться при проведении космических пусков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение, размещенное в четверг управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

В сообщении говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.