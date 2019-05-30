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Espreso.tvМирСША запретили пользоваться услугами РФ при космических пусках

США запретили пользоваться услугами РФ при космических пусках


фото: voi.com.ua
Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых с 31 декабря 2022 года запрещено пользоваться при проведении космических пусков

Об этом сообщает РБК-Украина  со ссылкой на соответствующее сообщение, размещенное в четверг управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

В сообщении говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

 

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