Шотландия проведет повторный референдум о независимости

30 мая, 2019, 10:44

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости

Об этом сообщает The Guardian.

Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского Союза.

Глава правительства Старджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране "возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit".

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

В то же время на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев ответили отрицательно.