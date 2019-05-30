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Espreso.tvМирШотландия проведет повторный референдум о независимости

Шотландия проведет повторный референдум о независимости

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости

Об этом сообщает The Guardian.

Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского Союза.

Глава правительства Старджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране "возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit".

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

В то же время на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев ответили отрицательно.

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