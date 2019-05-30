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Espreso.tvСпортСборная Украины в напряженном поединке вырвала победу у команды первой лиги

Сборная Украины в напряженном поединке вырвала победу у команды первой лиги


фото: ffu.ua
Сборная Украины по футболу в напряженном контрольном матче с преимуществом в один мяч одолела команду первой лиги "Днепр-1"

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

До перерыва несколько острых атак удались подопечным Дмитрия Михайленко. Единственный гол в этот период забил Роман Яремчук, который удачно сыграл на добивании после того, как Марьян Швед пробил, а голкипер не зафиксировал мяч. Во втором тайме Яремчук оформил дубль после паса Шведа. За "Днепр-1" после розыгрыша углового отличился Сергей Панасенко.

Андрей Ярмоленко, который работает по индивидуальному плану восстановления, участия в матче не принимал.

Спарринг

Украина - СК "Днепр-1" 2: 1

Голы: Яремчук (14, 57) - Панасенко (82)

Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (Милованов, молодежная сборная, 77), Малиновский (Козак, молодежная сборная, 46), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед , Яремчук

Сборная Украины готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

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