Сборная Украины в напряженном поединке вырвала победу у команды первой лиги
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
До перерыва несколько острых атак удались подопечным Дмитрия Михайленко. Единственный гол в этот период забил Роман Яремчук, который удачно сыграл на добивании после того, как Марьян Швед пробил, а голкипер не зафиксировал мяч. Во втором тайме Яремчук оформил дубль после паса Шведа. За "Днепр-1" после розыгрыша углового отличился Сергей Панасенко.
Андрей Ярмоленко, который работает по индивидуальному плану восстановления, участия в матче не принимал.
Спарринг
Украина - СК "Днепр-1" 2: 1
Голы: Яремчук (14, 57) - Панасенко (82)
Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (Милованов, молодежная сборная, 77), Малиновский (Козак, молодежная сборная, 46), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед , Яремчук
Сборная Украины готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).
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