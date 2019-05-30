Роспуск Рады: стала известна дата рассмотрения в Конституционном суде законности указа Зеленского
30 мая, 2019, 19:50
Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады на соответствие основному закону страны во вторник, 4 июня
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по делу по конституционном представлении 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в пункте №4 повестки дня КСУ .
Конституционности роспуска Верховной Рады будут рассматривать на заседании Палаты Конституционного Суда Украины.
- Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду Украины VIII созыва.
- В Верховный суд поступило 3 иска о незаконности роспуска президентом Владимиром Зеленским Верховной Рады.
- Верховный Суд отказался рассматривать отмену роспуска Рады Зеленским.
- "Народный фронт" внес в Конституционный Суд подписанное 62 нардепами представление о правомерности роспуска Рады.