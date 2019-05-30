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Espreso.tvОбществоРоспуск Рады: стала известна дата рассмотрения в Конституционном суде законности указа Зеленского

Роспуск Рады: стала известна дата рассмотрения в Конституционном суде законности указа Зеленского

Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады на соответствие основному закону страны во вторник, 4 июня

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по делу по конституционном представлении 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в пункте №4 повестки дня КСУ .

Конституционности роспуска Верховной Рады будут рассматривать на заседании Палаты Конституционного Суда Украины.

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