Рада призвала ужесточить санкции против РФ из-за притеснений коренного населения

30 мая, 2019, 12:49

Верховная Рада призвала усилить политико-дипломатическое давление на Россию, чтобы прекратить ассимиляцию коренных народов и нарушение суверенитета автономных республик РФ

Соответствующее учреждение приняли во время заседания парламента, передает Еспресо.TV

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении в ООН, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, национальные парламенты государств мира по поводу осуждения нарушения прав коренных народов в России (постановление №10125).

Отмечается, что за это решение проголосовали 234 народных депутата.

В своем обращении парламент Украины просит международные организации и объединения осудить действия РФ, которыми она нарушает и ограничивает политические, гражданские, национальные и религиозные права представителей коренных народов РФ.

Украинский парламент подчеркивает, что эти действия противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права.

Также ВР обращается к международному сообществу с призывом усилить политико-дипломатическое давление на Россию, чтобы прекратилась ассимиляция коренных народов и нарушение суверенитета автономных республик РФ.

Рада призвала обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов России, требовать от российских властей вернуть обучение на родном языке.